Два "Федора": стало известно, кого Россия собирается отправить в космос

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Робототехника все плотнее заменяет человека в разных отраслях жизнедеятельности. Однако кто бы мог подумать, что полет робота в космос станет реальностью.

Команду из двух роботов "Федор" предлагается отправить на Международную космическую станцию (МКС) в беспилотном корабле "Союз" в августе 2019 года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что "Федор" станет первым, кто полетит на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Федерация".

Более того, ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах нового корабля — тестовом в 2022 году, со стыковкой к МКС в автоматическом режиме в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024-м. "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались "Роскосмос" и "Росатом".

"Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля "Союз" в следующем году для тестового полета робота "Федора" в космос. Причем, предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сообщила, что в августе 2019 года запустит на орбиту корабль "Союз" без экипажа, который протестирует новые системы и доставит груз на Международную космическую станцию. Старт будет проведен на ракете-носителе "Союз-2.1а".

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Сейчас корабль находится на стадии сборки отсеков. Результаты его полета могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который должен быть готов к 2022 году. В настоящий момент возвращать грузы с орбиты умеют только американские транспортные корабли Dragon. Российские корабли снабжения серии "Прогрессы" после сведения с орбиты затапливают в океане.

По словам собеседника, полет одного или сразу двух "Федоров" на беспилотном "Союзе" рассматривается как возможность протестировать робота перед его отправкой в космос на корабле "Федерация". При этом андроиды не будут принимать участие в управлении кораблем, а станут пассажирами. Предлагается, что они смогут как дикторы комментировать происходящее в полете по заранее заложенным алгоритмам, например, величину перегрузок, температурный режим внутри корабля.

По словам собеседника, идея нашла предварительное одобрение в руководстве "Роскосмоса" и получила неофициальное название "киберэкипаж". Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза в транспортном отсеке. Так, например, было с американским, японским и европейскими роботами. В руководстве отрасли, по словам собеседника агентства, эту идею считают хорошим PR-ходом, который должен показать возможность "Роскосмоса" быстро достигать прорывов в космонавтике.

В НПО "Андроидная техника" пока не стали комментировать эту информацию. В Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик корабля "Федерация" и производитель "Союзов") отказались от комментариев. В Фонде перспективных исследований не смогли предоставить оперативный комментарий. В "Роскосмосе" получить пояснения также не удалось.

Робот вместо космонавта

Создание "Федора" началось в 2014 году в рамках проекта Фонда перспективных исследований "Спасатель". Тогда андроида называли "Аватар". За основу при его создании были взяты роботы производства НПО "Андроидная техника" SAR-400 и SAR-401, предлагавшиеся предприятием, в том числе "Роскосмосу" и Центру подготовки космонавтов.

Свое новое имя андроид получил в 2015 году от вице-премьера России Дмитрия Рогозина. В дальнейшем была придумана и расшифровка имени, превращающая его в аббревиатуру, — Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе.

На сегодняшний момент он умеет автономно стрелять с двух рук, водить автомобиль, садиться на шпагат, работать с дрелью, передвигаться по лестнице и преодолевать преграды. Помимо этого, роботом можно управлять дистанционно с помощью специального костюма, надеваемого оператором. В этом режиме "Федор", словно аватар, повторяет действия человека.

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В 2016 году стало известно, что "Федор" полетит в космос на корабле "Федерация". Он будет сидеть в кресле второго пилота, но управлять кораблем не будет. В дальнейшем предлагается использовать его для оказания помощи космонавтам во время работ в открытом космосе.

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Для этого на внешней поверхности станции планируется установить специальные аккумуляторные батареи, с помощью которых он будет подзаряжаться. В отдаленной перспективе андроид должен участвовать в облете Луны на корабле "Федерация". После того как он облетит Луну и вернется на Землю, "Федор" самостоятельно отстегнет ремни, откроет выходной люк и покинет спускаемый аппарат.