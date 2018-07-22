Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в Telegram

Пользователи из Европы, России и Азии шлют отчеты о сбоях в работе мессенджера

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Сразу в нескольких странах пользователи сообщили о перебоях в работе Telegram.

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Жалобы на работу мессенджера поступили из Турции, Италии, Испании, Австрии, Чехии, Греции, Украины и Беларуси, а также столицы России.

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Люди в крупных городах — Милане, Венеции, Флоренции и Риме — жаловались на то, что не могут отправить файлы или позвонить через приложение.

Проблема может быть связанна с деятельностью Роскомнадзора, который блокирует Telegram в России.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

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Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.