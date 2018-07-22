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Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus

Ученые разработали способ мгновенно зарядить iPhone

© Sputnik / Игорь Руссак
Наука и технологии
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В данный момент специалисты пытаются выяснить, насколько устройство безопасно для пользователей, а после исследований они приступят к его настройке и массовом распространении.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки смартфонов, пишет РИА Новости

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Отмечается, что эта разработка пока доступна только для пользователей iPhone.

Новая технология предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.

Специалисты пытаются выяснить, насколько устройство безопасно для пользователей, а позже они приступят к настройке и массовом распространении.


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Теги:
смартфоны, зарядка, iPhone, Наука и технологии
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