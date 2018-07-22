Ученые разработали способ мгновенно зарядить iPhone

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки смартфонов, пишет РИА Новости.
Отмечается, что эта разработка пока доступна только для пользователей iPhone.
Новая технология предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.
Специалисты пытаются выяснить, насколько устройство безопасно для пользователей, а позже они приступят к настройке и массовом распространении.