Ученые разработали способ мгновенно зарядить iPhone

В данный момент специалисты пытаются выяснить, насколько устройство безопасно для пользователей, а после исследований они приступят к его настройке и массовом распространении.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки смартфонов, пишет РИА Новости.

© AP Photo / David Goldman Смартфоны и все устройства с Android резко подорожают из-за ЕС, заявляет Google

Отмечается, что эта разработка пока доступна только для пользователей iPhone.

Новая технология предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.

Специалисты пытаются выяснить, насколько устройство безопасно для пользователей, а позже они приступят к настройке и массовом распространении.



