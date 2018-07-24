Диетологи назвали пользу чипсов и печенья

Чипсы и шоколадное печенье могут приносить организму пользу - как именно, рассказали исследователи.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Диетологи из Великобритании сформировали перечень продуктов и блюд, употребление которых даст возможность человеку чувствовать себя лучше и жить дольше. Вместе с овощами, рыбой и салатами в этот список попали чипсы и шоколадное печенье, пишет Daily Mail.

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Как утверждают специалисты, основная польза чипсов заключается в том, что они способны обеспечить большую часть суточной потребности человека в калориях. Однако чрезмерно много чипсов есть нельзя, поскольку такие продукты богаты жирами и солью, которые тяжело выводятся из организма.

Бисквитное шоколадное печенье, по данным диетологов, является источником бета-глюкана — полезного для организма иммуномодулятора. Он позволяет контролировать уровень холестерина в крови и успешнее включать иммунную систему во время болезней.

Самой вредной пищей признали ультраобработанные продукты — пиццу, колбасы, хлеб и маргарин. Одними из самых полезных считаются консервированные овощи — ученые утверждают, что эти продукты "запечатываются" в первозданном виде и хранятся максимально долго вместе с полезными веществами в них.