Смена часовых поясов опасна не только джетлагом

Ученые предложили способ, как бороться с негативным влиянием на организм длительных перелетов.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Ученые университета Джорджтауна в Вашингтоне пришли к выводу, что смена часовых поясов негативно влияет не только на сон, но и на бактерии, живущие в организме человека, пишет Daily Mail.

© Sputnik / Miroslav Rotari Неожиданное открытие: сон приносит прибыль

Смена часового пояса, как утверждают специалисты, может привести к нарушению биоритмов. Сонливость и усталость из-за смены поясов принято называть джетлагом. Однако ученые выяснили, что длительные перелеты вызывают также нарушение пищеварения и приводят к потере аппетита из-за воздействия на бактерии, живущие в кишечнике человека.

Дело в том, что режим сна и отдыха тесно связан с режимом питания, а, соответственно, и с жизнедеятельностью бактерий, которые участвуют в переваривании пищи.

Чтобы уменьшить воздействие временного перепада, специалисты рекомендуют меньше есть во время полета, пить больше воды и плавно передвигать режим сна.