Сам себе мастер: секретные инструкции по ремонту гаджетов Apple попали в Сеть

Это видео предназначалось для внутреннего использования сотрудниками Apple, утверждает один из авторов YouTube - канала, который разместил инструкцию.

В интернете появились видеоинструкции, как самостоятельно починить устройства компании Apple. Так, среди них есть инструкции по замене аккумулятора, дисплея, Taptic Engine и других компонентов iPhone X, а также материалы по ремонту MacBook и iMac Pro.

Ролик выложил пользователь YouTube Арман Хаджи. На кадрах рассказывается, как открыть корпус, заменить аккумулятор или дисплей iPhone, а также отремонтировать детали компьютеров MacBook и iMac Pro.

Еще больше полезной информации — в рубрике "Утро с нами!">>>>