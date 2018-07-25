Названа самая дорогая и востребованная услуга хакеров

Исследование выявило, какая услуга является самой дорогостоящей и самой востребованной в теневом сегменте Интернета.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Работа хакеров по созданию вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов является самой дорогой в теневом сегменте Интернета. Об этом говорится в исследовании, проведенном специализирующейся в области информационной безопасности компанией Positive Technologies.

"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению ― в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", — говорится в исследовании.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Хакеры, вывод денег и Европол: какое отношение к этому имеет Молдова

Цены на готовое ВПО, проводящее логические атаки на банкоматы, стартуют с полутора тысяч долларов.

Также в исследовании сказано, что самые востребованные на рынке преступных киберуслуг — услуги, связанные с разработкой и распространением ВПО (55%). Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого ― 12%).

Уточняется, что основная доля запросов о взломе в теневом Интернете имеет отношение к поиску уязвимостей на сайтах (36%) и получению паролей от электронной почты (32%). Среди предлагаемых услуг лидируют взлом учетных записей социальных сетей (33%) и электронной почты (33%). Аналитики Positive Technologies связывают такие результаты с желанием людей получить доступ к переписке других.