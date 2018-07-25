Открытие ученых: найден новый способ борьбы со слепотой

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Ученые нашли способ более эффективной диагностики и лечения глаукомы на ранней стадии. В этом, как утверждают специалисты Имперского и Университетского колледжей Лондона поможет новый вариант доставки куркумина, пишет Medical Xpress.

© Sputnik / Ricardo Zedano Именно этот продукт может продлить вам жизнь, считают ученые

Пигмент, содержащийся в куркуме, способен защитить нервные клетки сетчатки глаза от повреждений. Раньше ученые были уверены, что доставить куркумин можно лишь пероральным путем, но этот способ не мог быть эффективным, так как компонент плохо растворяется в крови. При прежнем методе, чтобы получить необходимую дозу вещества, человеку требовалось бы принять в сутки до 24 таблеток. Такая доза лекарств способна вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Однако исследователям все же удалось найти решение данной проблемы. Они разработали специальный "наноноситель", в котором куркумин содержался внутри поверхностно-активного вещества, безопасного для здоровья и использующегося в глазных каплях.

Ученые настаивают, что такой метод доставки увеличивает проходимость куркумина в 400 тысяч раз и позволяет эффективно локализовать вещество в глазных тканях. Проведенные испытания на больных глаукомой крысах продемонстрировали, что применение капель снижает скорость деградации сетчатки.

Глаукома — группа глазных заболеваний, характеризующихся повышением внутриглазного давления. У больного могут развиться различные дефекты зрения вплоть до слепоты.