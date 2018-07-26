На Марсе нашли огромное озеро с соленой водой — осталось найти там жизнь

Если данные исследователей ESA подтвердятся, то это обещает прорыв в деле колонизации Марса.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Невероятное открытие было сделано после многих лет изучения Марса. Если ученые Европейского космического агентства (ESA) правильно интерпретировали последние данные, полученные зондом Mars Express, под слоями пыли и льда на южном полюсе "красной планеты" скрывается огромное соленое озеро с водой.

© Sputnik / Саид Царнаев Где в Кишиневе можно увидеть в телескопе противостояние Марса и лунное затмение

Как заявляют исследователи ESA, вероятность ошибки невелика, и под слоем льда толщиной в полтора километра, действительно, находится озеро шириной как минимум 20 километров, однако неглубокое — его глубина около метра.

Средняя температура в этом регионе Марса ниже 60 градусов по Цельсию, а минимальные температуры еще ниже, однако вода остается в жидком состоянии благодаря большой концентрации солей натрия, магния и кальция.

Открытие сделано благодаря специальному радару MARSIS, который способен зондировать поверхность планеты на большую глубину. На картах поверхности, изготовленных с помощью радара, ученые и обнаружили яркое пятно, которое, судя по всему, представляет собой подземное озеро с водой. Такую же картину дают, например, подледные озера в Антарктиде.

На фото — так работает радар MARSIS

Новые данные позволяют открыть новые горизонты в поисках ответа на вопрос — есть ли жизнь на Марсе. Вода в жидком состоянии — это благоприятные условия для развития белковых форм жизни, тем более что некоторые виды микробов на Земле выживают в условиях куда более жестких.

Уже точно известно, что раньше вода на Марсе была. Исследователи полагают, что более четырех миллиардов лет назад океан покрывал все северное полушарие планеты, которая более всех других небесных тел в Солнечной системе напоминает Землю. Таким образом, собирая все новые данные, ученые могут прогнозировать будущее и нашей родной планеты.

На фото — расположение подземного озера с водой на Марсе

Открытие озера на Марсе чрезвычайно важно и для пилотируемой космонавтики. Подземные водные резервуары делают реальной колонизацию Марса — колонисты будут нуждаться в воде, которую невозможно доставлять с Земли в нужных количествах. До сих пор воду на "красной планете" находили только в виде незначительного количества пара в атмосфере и в подземных породах в виде прослоек льда.

Открытие ученых ESA предстоит подтвердить другим исследователям. Например, инженеры Лаборатории реактивного движения НАСА отмечают, что подобная радиолокационная картина может сложиться за счет очень чистого водяного льда или, в худшем случае, замороженного углекислого газа.