Ученые рассказали, как правильно загорать, чтобы не получить рак кожи

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Большинство людей неправильно наносят солнцезащитные средства и таким образом повышают риск возникновения рака кожи — меланомы. К такому выводу пришла группа ученых из Королевского колледжа Лондона, сообщают британские СМИ.

Исследователи провели эксперимент с участием 16 добровольцев со светлым типом кожи, которые были разделены на две группы. На их участки кожи наносили слои крема с SPF 50+ (сильными солнцезащитными фильтрами) разной толщины и затем подвергали воздействию ультрафиолетового облучения.

© Fotolia / Stephan Morrosch Страшные подробности: представителей какой профессии чаще всего атакует рак

По окончании эксперимента у каждого участника взяли образцы тканей на биопсию и проанализировали степень разрушения ДНК. Выяснилось, что при нанесении на квадратный сантиметр кожи 0,75 миллиграмма солнцезащитного крема уровень повреждения тканей уменьшался, но незначительно. У тех же добровольцев, которые наносили два миллиграмма на квадратный сантиметр кожи, практически не было повреждений.

Как пояснили исследователи, недостаточное нанесение крема на тело снижает его эффективность. В итоге крем с SPF 40+ может давать защиту на уровне SPF 4+.

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Меланома — одна из наиболее злокачественных опухолей с частыми рецидивами и распространением метастазов. Одним из ведущих факторов риска является ультрафиолетовое излучение.