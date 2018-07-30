Прорыв в науке: назван продукт, снижающий уровень агрессии и стресса

Исследователям из Массачусетского университета удалось прийти к выводу, что употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень агрессивности.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Проведенное исследование показало, что принимающие пищу с высоким содержанием омега-3 дети ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.

По мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов. Авторы работы полагают, что восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.

Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения, считают исследователи.

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Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.

Ранее китайские ученые выяснили, что употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности.