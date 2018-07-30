00:05 31 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.62
Поиск
Пирамида Кукулькана в древнем городе майя Чичен-Ице

Тайна почти раскрыта: откуда на Земле зародилась цивилизация

© Sputnik /
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
8910

Какую роль сыграли углекислый газ и усиление течений в океанах в зарождении жизни на планете: американские ученые дают ответ.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Американские палеоклиматологи выдвинули свою гипотезу возникновению на Земле цивилизации. По их мнению, Земля вышла из бесконечного цикла оледенений и потеплений, а человечество получило возможность создать необходимые условия для развития благодаря усилению течений и "побегу" огромной массы углекислого газа из вод южных океанов планеты. Соответствующее исследование было опубликовано в одном из научных изданий США.

"Кажется, мы нашли ответ на эту интересную историческую загадку. Усиление течений в южных океанах Земли позволило углекислому газу, содержащемуся в их водах, "сбежать" в атмосферу и разогреть планету. Туда попало очень небольшое количество СО2, однако его хватило для остановки похолодания и зарождения цивилизации", — заявил Дэниел Сигман из Принстонского университета (США).

Последний ледниковый период в истории Земли, как сегодня считают геологи, начался примерно 2,6 миллиона лет назад. Главной его особенностью является то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными.

Марсоход НАСА Curiosity
© Photo : NASA / JPL-Caltech/MSSS
На Марсе нашли огромное озеро с соленой водой — осталось найти там жизнь

Ледники наступали и отступали каждые 40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями. Последний период потепления начался примерно 13 тысяч лет назад и продолжается до сих пор.

Эти циклы оледенений и "оттепелей", как сегодня считают многие ученые, в первую очередь связаны с так называемыми циклами Миланковича — "качаниями" орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны не с "космическими", а вполне земными факторами, такими как перестройки "конвейера" течений в мировом океане или повышение или понижение доли СО2 в атмосфере.

Ученые достаточно давно спорят о том, вышла ли Земля из этого цикла оледенений и потеплений, или же текущая "оттепель" является частью этих долгосрочных колебаний. К примеру, сторонники первой группы теорий предполагают, что климат планеты необратимым образом поменялся 20-15 тысяч лет назад в результате извержений вулканов или каких-то других катастрофических событий, выбросивших большие количества СО2 в атмосферу.

Сигман и его коллеги раскрыли причину этих изменений, изучая образцы пород, извлеченных со дна южных уголков Индийского, Тихого и Атлантических океанов. Помимо пород, климатологи проанализировали изменения в скорости роста коралловых рифов, существующих на их территории уже несколько тысяч лет.

За чертой радиации: как живут люди в зоне отчуждения под Чернобылем>>>

Анализируя доли изотопов азота в этих отложениях, ученые пытались оценить то, как много органики и углекислого газа оказывалось на дне и в глубинных водах океана, и как много их возвращалось к поверхности. Как правило, чем меньше доля "тяжелого" азота-15, тем больше органики и СО2 должно было "сбегать" из глубин океана и попадать в атмосферу Земли тем или иным путем.

Оказалось, что доля азота-15 плавно уменьшалась на протяжении всего голоцена, последней геологической эры, начавшейся примерно 13-14 тысяч лет назад. За это время концентрация тяжелого азота упала на 0,2%, что эквивалентно повышению доли СО2 в атмосфере на 20 частей на миллион, или примерно на 7% от его концентрации в допромышленную эпоху.

Директор института стран СНГ Константин Затулин
© Sputnik / Борис Приходько
Затулин: постсоветское пространство живет как одна цивилизация

Что могло ускорить "побег" органики и СО2 из глубинных слоев океана? Как предполагают ученые, этот феномен был связан с усилением западных ветров и ускорением движения течений в умеренных и приполярных водах Индийского, Тихого и Атлантических океанов.

Благодаря этому температуры на Земле оставались стабильно высокими на протяжении последних 13 тысяч лет, а не постепенно падали, как это происходило в прошлые межледниковые периоды. Это позволило человечеству перейти к оседлому образу жизни и создать цивилизацию, заключают авторы статьи.

По теме

Ученые определили безопасную для здоровья дозу алкоголя
Ученые рассказали, как правильно загорать, чтобы не получить рак кожи
Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники
Теги:
зарождение, цивилизация, версии, ученые, жизнь, Принстон, США, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    "Ущербная практика"

    Посольство Российской Федерации в Эстонии выражает глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории Эстонии.

  • Лесные пожары, фото из архива
    Леса в огне

    Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

  • Раскопки царского кургана в поселке Куйгенжар в пригороде Астаны
    Тайны царского кургана

    Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Город-сказка, город-мечта: сезон белых ночей в Санкт-Петербурге поражает
Пернатый гость не пережил удара мячом
Убийство на футбольном поле во время игры попало на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться