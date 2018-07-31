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Презентация смартфонов iPhone 8 and iPhone 8 Plus в Калифорнии

Фото новой модели iPhone попали в Сеть

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Наука и технологии
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Первые кадры будущей новинки опубликовал дизайнер из Латвии в своем твиттер-аккаунте.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Прототип новой модели iPhone, в которой будет двойная камера и масса других наворотов, появилась в соцсетях благодаря латвийскому дизайнеру Вениамину Гескину. Он выложил снимки в свой твиттер. Гескин отметил, что показал не концепт, а реальная модель, находящаяся сейчас в разработке.

На снимках показаны iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Гескин рисует рендеры гаджетов по различной информации о грядущих новинках IT-рынка. Так, дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X.

​Ожидается, что компания Apple представит новую модель своего смартфона в сентябре. 

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Теги:
новинки, телефон
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