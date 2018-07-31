Фото новой модели iPhone попали в Сеть

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Прототип новой модели iPhone, в которой будет двойная камера и масса других наворотов, появилась в соцсетях благодаря латвийскому дизайнеру Вениамину Гескину. Он выложил снимки в свой твиттер. Гескин отметил, что показал не концепт, а реальная модель, находящаяся сейчас в разработке.

На снимках показаны iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном и iPhone с дисплеем 6,1 дюйма. Гескин рисует рендеры гаджетов по различной информации о грядущих новинках IT-рынка. Так, дизайнер первым показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.

​Ожидается, что компания Apple представит новую модель своего смартфона в сентябре.