Назван идеальный способ предотвратить облысение - спасибо мышам!

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) разработали препарат, правда, пока в стадии эксперимента, который останавливает синтез жиров, участвующих в активации воспалительных процессов. Свое изобретение они назвали "синтетическое соединение D-PDMP". Оно способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи.

© Sputnik / Петр Чернов Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники

А помогли им в этом разобраться лабораторные мыши. Известно, что у грызунов употребляющих корм с высоким содержанием жиров и холестерина, рано проявляются признаки старения кожи. В этом механизме участвуют жиры GSL, которые находятся в кератиноцитах — клетках наружного слоя кожи. Чтобы выяснить, как изменения в содержании гликосфинголипидов влияют на состояние кожи, и может ли D-PDMP (D-трео-1-фенил-2-деканоиламино-3-морфолино-1-пропанол) обратить нарушения, ученые создали генетически модифицированных мышей в качестве животной модели атеросклероза, отмечает Лента.Ру, ссылаясь на EurekAlert.

Одна группа грызунов начиная с 12-недельного возраста питалась кормом, богатым жирами и холестерином, а вторая — обычной пищей. У первых начинали проявляться признаки старения кожи, включая выпадение шерсти и возникновение очагов воспаления.

Животным 20-недельного возраста давали различные дозы D-PDMP в виде капсул или раствора. Оказалось, что 1-10 миллиграммов препарата на килограмм массы тела в течение 16 недель значительно улучшают состояние кожи. Вместе с тем в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, активирующего воспалительные реакции.

Хотя испытание препарата было проведено лишь на мышах, ученые считают, что аналогичные результаты наблюдались бы и у человека. Специалисты намереваются проверить эту гипотезу в будущих исследованиях. Еще больше новостей из мира занимательной науки — в сюжете "Утро с нами">>>