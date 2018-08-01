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Жара

Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей

© Sputnik / Rodion Proca
Наука и технологии
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (258)
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Губительные последствия климатических изменений установили ученые – прогноз неутешителен.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Специалисты Университета Монаша в австралийском Мельбурне подсчитали, что к 2080 году количество умерших от жары в тропических и субтропических регионах увеличится практически в пять раз. Соответствующее исследование опубликовано на портале EurekAlert!.

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Составляя компьютерную модель, ученые приняли во внимание прогнозируемое число выбросов парниковых газов в атмосферу, способность человека адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, а также плотность населения в том или ином государстве. 

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Самый пессимистичный сценарий предполагает, что в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471% по сравнению с 1971-2010 годами. Намного вырастет и количество погибших от жары в Индии, Греции, Японии и Канаде. Ситуация будет усугубляться сопутствующими природными катастрофами — пожарами и засухой.

Специалисты обратили внимание на то, что обязательно выполнять условия Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав свои экономики на зеленые технологии.

Такие меры способны притормозить глобальное потепление и удержать повышение средней температуры на Земле в ближайшие десятилетия в пределах 2 градусов по Цельсию. Превышение этой критической отметки грозит чередой климатических катастроф.

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Как питаться в жару
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Теги:
климат, ученые, жара, смертность, изменения
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