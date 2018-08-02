Выявлена новая угроза алкоголя

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Если женщина употребляет алкоголь в период грудного вскармливания, это способно вызвать нарушения в развитии мозга у ее ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Маккуори в австралийском Сиднее, пишет MedicalXpress.

Исследование проводили более десяти лет. В эксперименте приняли участие примерно пять тысяч детей и их матерей. Эксперты провели множество опросов, чтобы узнать, пили ли женщины алкоголь в период кормления грудью и сколько, если да. Умственное развитие их детей оценивалось каждые два года.

В итоге исследователи пришли к выводу, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления детей в возрасте 6-7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

Поэтому специалисты советуют кормящим матерям воздерживаться от употребления алкогольных напитков.