К каким видам рака приводит лишний вес: неприятные подробности

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. По данным, опубликованным в новом сводном отчете исследований по всему миру за последние 30 лет, ожирение является причиной развития 12 видов рака.

Избыточный вес (или ожирение) является причиной по меньшей мере 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия. Такие данные следуют из сводного отчета.

Ранее исследователи исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне пришли к выводу, что привычка ужинать менее чем за два часа до сна может повысить риск развития рака молочной железы и простаты.

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Ученые установили, что у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 процентов, а онкологических заболеваний простаты — на 26 процентов по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина.