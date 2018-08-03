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Вино

Ученые: полный отказ от алкоголя может быть очень опасным

© Sputnik / Виталий Аньков
Наука и технологии
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Исследование длилось 23 года и дало неожиданные результаты – что выяснили ученые?

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Интернациональная команда исследователей из Великобритании и Франции выяснила, что полный отказ от употребления спиртных напитков приводит к увеличению риска деменции. Такие же последствия могут ждать тех, кто употребляет свыше 140 граммов чистого спирта в неделю. Выводы ученых опубликованы на сайте EurekAlert!

Вино. Архвиное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Выявлена новая угроза алкоголя

В тестировании приняли участие свыше девяти тысяч жителей Великобритании, которым в 1985 году было 35-55 лет. С тех пор длился эксперимент. Специалисты учитывали данные об образе жизни испытуемых, в том числе об употреблении алкоголя. За 23 года исследования деменция развилась у 397 участников, средний возраст появления болезни составил 76 лет.

Слабоумие прогрессировало у тех, кто полностью отказался от спиртного. Ученые считают, что употребление 1-14 единиц алкоголя в неделю может защитить мозг, но следует учитывать все связанные с этим риски. Речь идет о заболеваниях печени и раке.

В настоящее время ученые еще не выяснили точную причину, почему существует корреляция между полным отказом от алкоголя и деменцией. Специалисты не исключают, что на результаты исследования могли также повлиять заболевания, которые провоцируют старческое слабоумие.

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Теги:
деменция, ученые, алкоголь, результаты, исследование
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