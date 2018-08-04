Ученые рассказали, что нужно есть, чтобы снизить влияние стресса

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Коллектив исследователе из Ирландского национального университета в Корке выяснил, что постоянное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может снизить влияние стресса на организм. Об этом говорится в материале The Journal of Physiology.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ковалева: эти профессии самые стрессовые

Уточняется, что в последнее время значительное число специалистов приходят к выводу о взаимосвязи различных стрессовых расстройств, в том числе повышенной тревожности, депрессии и синдрома раздраженного кишечника, с бактериями. Более того, постоянный стресс может привести к истончению стенок кишечника, когда часть пищи и бактерий просачивается в кровеносную систему и вызывает воспаление.

Ирландские ученые решили проверить, можно ли с помощью питания снизить негативное влияние стресса.

В ходе эксперимента две группы лабораторных мышей поместили в стрессовые условия. При этом давали им в пищу богатые клетчаткой продукты — овощи, бобовые и зерновые. Клетчатка стимулирует выработку в толстой кишке короткоцепочных жирных кислот (SCFA), которые борются с бактериями.

Таким образом у мышей улучшилась работа пищеварительного тракта, они успешней проходили все поведенческие тесты, а уровень тревоги снизился.

Специалисты пояснили — проверка показала, что включение клетчатки в рацион действительно ослабляет влияние стресса, хотя природа этого явления еще не до конца изучена.