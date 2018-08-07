Ученые рассказали, почему Земля может превратиться в большую "теплицу"

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS.

Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода — середины ХIХ века — и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в "теплицу".

"Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые "обратной связью". Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", — считает ученый.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Исследователи выделили десять таких процессов. Среди них таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.

Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей>>>

Ученые предполагают, что эти процессы станут необратимыми при преодолении определенного планетарного "порога стресса". При этом специалисты пока не готовы определенно ответить на вопрос, где будет находиться точка климатического равновесия.