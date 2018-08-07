Слезы после секса - о чем говорят мужчины с психологами

Все больше мужчин плачут после полового акта и уверены, что им нужна помощь психолога.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Все чаще мужчины испытывают отрицательные эмоции после полового акта, считают ученые Университета Квинсленда.

Подобные ситуации часто приводят, как минимум, к слезам — мужчины стали плакать больше, чем раньше после романтических свиданий. В заключении специалистов, опубликованном в Journal of Sex & Marital Therapy, сказано, что причиной тому — именно стресс после секса, и подвержены ему чаще всего мужчины средних лет.

Опрос 1200 добровольцев показал, что мотивом проливания слез являются не половые неудачи, а разочарование в партнерше после окончания акта физической близости.

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Исследование продемонстрировало, что отрицательные эмоции после полового акта хотя бы раз за последние несколько лет лет испытывали 41% мужчин. Более того, около 4% опрошенных заявили, что сталкиваются с таким состоянием регулярно и считают, что им нужна помощь специалиста.

Среди причин, приводящих к подобной реакции, названы:

— повышенный уровень стресса на работе и в семейной жизни;

— физическое и сексуальное насилие, пережитое в детстве или подростковом возрасте.

Насколько глубоко копнули психологи, судить читателю.