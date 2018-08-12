Охотник за сокровищами нашел НЛО на дне океана в Бермудском треугольнике

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Герой документального сериала Даррелл Миклош, о котором рассказал телеканал Discovery Channel в фильме "Сокровище Купера", утверждает, что он обнаружил доказательства внеземной активности на Земле.

Миклош использовал карты, созданные его близким другом Гордоном Купером, знаменитым американским астронавтом, чтобы идентифицировать магнитные аномалии и найти останки кораблекрушения в Карибском бассейне.

Во время погружения на Багамах он увидел гигантский неопознанный объект, глубоко в иле на дне океана.

"Я никогда ничего подобного не видел, — заявляет охотник за сокровищами. — Это не затонувшее морское судно, оно слишком большое для этого, невообразимо большое", — рассказал он британской газете Daily Mail.

Объект, обнаруженный исследователем, в длину составляет более 1500 метров, причем с каждой из сторон у него находятся непонятные выступы — "размером с пушку на линкоре", говорит Миклош.

В поисках подсказок о происхождении объекта исследователь океана изучил материалы, собранные астронавтом Лероем Купером. Член "первой семерки" американских астронавтов, национальный герой, во время одной из миссий по поиску ядерных объектов Купер заметил с орбиты останки затонувших кораблей на дне Карибского моря.

Десятки лет астронавт тайно собирал информацию, к которой имел доступ. Итогом его работы стали так называемые "файлы Купера" — настоящая карта сокровищ, которая, как был уверен Купер, приведет ее владельца к несметным богатствам. Незадолго до смерти астронавт передал файлы своему другу, которым и был Даррелл Миклош. С тех пор жизнь Миклоша превратилась в один сплошной поиск.

Изучая карты Купера, исследователь обнаружил, что одно из мест было обозначено иначе, чем другие — оно было идентифицировано не как "кораблекрушение", а как "неопознанный объект". Опустившись на дно океана, он понял, что именно смутило астронавта — это действительно не были останки корабля. По крайней мере, земного корабля.

Даррелл Миклош заявил, что информации все еще слишком мало и одного спуска под воду совершенно недостаточно. Он твердо намерен продолжать исследования и раскрыть тайну затонувшего гиганта.

Un día como hoy, pero de 1972, nace el astronauta Leroy Gordon Cooper Jr. Fue uno de los siete astronautas originales del proyecto Mercury.

Fue el primer estadounidense que durmió en el espacio durante el vuelo espacial más largo de 34 horas en 1963 que él piloteo. pic.twitter.com/GyQBf5NpGq — Ana Julia (@anajuliabanlei) 7 марта 2018 г.

​Лерой Гордон Купер был одним из первых астронавтов НАСА. Он пилотировал миссию Mercury-Atlas 9 и стал первым американцем, который спал в космосе во время этого полета. Купер твердо верил в НЛО и не раз публично утверждал, что правительство США скрывало информацию о них.