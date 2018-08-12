Охотник за сокровищами нашел НЛО на дне океана в Бермудском треугольнике

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Герой документального сериала Даррелл Миклош, о котором рассказал телеканал Discovery Channel в фильме "Сокровище Купера", утверждает, что он обнаружил доказательства внеземной активности на Земле.
Миклош использовал карты, созданные его близким другом Гордоном Купером, знаменитым американским астронавтом, чтобы идентифицировать магнитные аномалии и найти останки кораблекрушения в Карибском бассейне.
Во время погружения на Багамах он увидел гигантский неопознанный объект, глубоко в иле на дне океана.
"Я никогда ничего подобного не видел, — заявляет охотник за сокровищами. — Это не затонувшее морское судно, оно слишком большое для этого, невообразимо большое", — рассказал он британской газете Daily Mail.
Объект, обнаруженный исследователем, в длину составляет более 1500 метров, причем с каждой из сторон у него находятся непонятные выступы — "размером с пушку на линкоре", говорит Миклош.
В поисках подсказок о происхождении объекта исследователь океана изучил материалы, собранные астронавтом Лероем Купером. Член "первой семерки" американских астронавтов, национальный герой, во время одной из миссий по поиску ядерных объектов Купер заметил с орбиты останки затонувших кораблей на дне Карибского моря.
Десятки лет астронавт тайно собирал информацию, к которой имел доступ. Итогом его работы стали так называемые "файлы Купера" — настоящая карта сокровищ, которая, как был уверен Купер, приведет ее владельца к несметным богатствам. Незадолго до смерти астронавт передал файлы своему другу, которым и был Даррелл Миклош. С тех пор жизнь Миклоша превратилась в один сплошной поиск.
Изучая карты Купера, исследователь обнаружил, что одно из мест было обозначено иначе, чем другие — оно было идентифицировано не как "кораблекрушение", а как "неопознанный объект". Опустившись на дно океана, он понял, что именно смутило астронавта — это действительно не были останки корабля. По крайней мере, земного корабля.
Даррелл Миклош заявил, что информации все еще слишком мало и одного спуска под воду совершенно недостаточно. Он твердо намерен продолжать исследования и раскрыть тайну затонувшего гиганта.
Un día como hoy, pero de 1972, nace el astronauta Leroy Gordon Cooper Jr. Fue uno de los siete astronautas originales del proyecto Mercury.— Ana Julia (@anajuliabanlei) 7 марта 2018 г.
Fue el primer estadounidense que durmió en el espacio durante el vuelo espacial más largo de 34 horas en 1963 que él piloteo. pic.twitter.com/GyQBf5NpGq
Лерой Гордон Купер был одним из первых астронавтов НАСА. Он пилотировал миссию Mercury-Atlas 9 и стал первым американцем, который спал в космосе во время этого полета. Купер твердо верил в НЛО и не раз публично утверждал, что правительство США скрывало информацию о них.