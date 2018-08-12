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НЛО

Загадочный гигантский объект нашли в пустыне Гоби — никто не знает, что это

© Flickr/ Maxime Raynal
Наука и технологии
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Грандиозное сооружение может оказаться чем угодно, от секретной военной базы до лагеря ученых, исследующих корабль инопланетян — убедитесь сами.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Десятки тысяч пользователей сервиса Google Планета Земля ломают голову, пытаясь понять, что же такое они случайно нашли в пустыне Гоби. Это потрясающее гигантское сооружение может оказаться чем угодно, но ни одно правительство в мире еще не нарушило глухое молчание, чтобы объяснить находку.

Сенсация родилась, когда двое исследователей и убежденных сторонников теории заговора, Блейк и Бретт Кузенс опубликовали на своем канале YouTube видео, в котором показано странное сооружение, найденное ими во время изучения пустыни Гоби в сервисе Google Планета Земля.

Объект, который расположен в центре пустыни в северном Китае, с первого взгляда напоминает заброшенную промышленную зону. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это, скорее, система очень странных взлетно-посадочных полос и старые военные самолеты на них.

Первооткрыватели Блейк и Бретт к настоящему моменту считают, что наиболее вероятная разгадка — это остатки базы, на которой выполнялась некая секретная космическая программа. Иного ответа, зачем посреди пустыни нужен огромный объект, напоминающий аэродром, они отыскать не смогли.

Один из пользователей заметил, что самолеты на поле "кажутся похожими на те, которые могут двигаться как вертолет" — то есть, это либо самолеты с вертикальным взлетом, либо автожиры.

НЛО
© Flickr/ Maxime Raynal
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Другие пользователи считают, что это больше всего похоже на гигантский НЛО, утонувший в песке. "Я не имею в виду инопланетный корабль, но эта штука, действительно, выглядит очень причудливо, и самолеты явно стоят на чем-то большом, что скрыто в песке", — написал он.

Однако немало и тех, кто считает, что всему увиденному есть прозаическое объяснение. "Прекратите шумиху, — пишет анонимный пользователь. — Это больше всего похоже на тестовый полигон, на нем отрабатывают аэрофотосъемку и калибруют аппаратуру для наведения ракет. У каждой страны, которая обладает баллистическими ракетами и военными спутниками, есть такие полигоны".

Так что же это за объект — действительно, полигон для нацеливания баллистических ракет или база инопланетян? Попробуйте сами решить, что это такое. Чтобы своими глазами посмотреть на непонятное сооружение, откройте эту ссылку в браузере Google Chrome, или введите эти координаты (43°04'51.75"N 92°48'26.85"E) — без скобок — в приложении Google Планета Земля на вашем компьютере, телефоне или планшете. Увиденное вас удивит.

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Теги:
инопланетяне, НЛО, секретная база, Google Планета Земля
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