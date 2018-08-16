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Силуэты мужчины и женщины. Архивное фото

Неожиданный вывод ученых: мужчины и женщины видят мир по-разному

CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Наука и технологии
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Исследователи проводили эксперимент совершенно с другой целью, но, сами того не ожидая, пришли к неожиданному выводу.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Эксперимент с компьютерным экраном продемонстрировал, что женщины гораздо хуже реагируют на движения и медленнее распознают их, чем это делают мужчины. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы сделали это открытие совершенно случайно, и оно нас сильно удивило. До этого не было даже намеков на то, что низкоуровневая обработка зрительной информации в мозге мужчин и женщин может отличаться, особенно так сильно, как на это продемонстрировали наши опыты", — заявил Скотт Мюррей (Scott Murray) из университета Вашингтона в Сиэтле (США). 

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Вот уже несколько лет исследователи активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же все различия в поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.

Например, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что женщины и мужчины по-разному воспринимают боль, и нашли намеки на то, что представители сильного пола "запрограммированы" эволюцией умирать раньше.

Мюррей и его коллеги неожиданно нашли еще одно подобное различие между полами, пытаясь понять, действительно ли аутисты быстрее реагируют на различные визуальные раздражители, чем остальные люди, о чем часто говорят обыватели. 

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CC0 / Pixabay / adamkontor
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Во время проведения исследований ученые выводили на экран компьютера несколько быстро движущихся полосок, пропадавших с дисплея через несколько мгновений. Аутисты и здоровые люди, участвовавшие в опытах, должны были определить, куда летели эти линии. Причем сделать это требовалось как можно быстрее, нажав на одну из кнопок на клавиатуре.

Изучая результаты этих тестов и активность мозга своих подопечных, ученые обратили внимание на одну необычную вещь, никак не связанную с наличием или отсутствием аутизма у добровольцев.

Оказалось, что все мужчины реагировали на движение линий гораздо быстрее, чем женщины. В среднем, у них уходило около 0,1 секунды на то, чтобы нажать на правильную кнопку, тогда как их соперницы тратили на это от 0,125 до 0,175 секунды.  Это особенно сильно проявлялось для высококонтрастных картинок, на обработку которых нужно минимум времени. 

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Получив подобные результаты, ученые не поверили в них, предположив, что различия могли быть связаны с тем, что им попались мужчины с особенно быстрой зрительной корой. Они проверили, так ли это на самом деле, проведя три новых эксперимента с новыми группами добровольцев, наблюдая за активностью их мозга при помощи магнитно-резонансных томографов.

Эти опыты показали, что индивидуальные различия в скорости работы визуальной коры не были связаны с тем, как быстро мужчины и женщины реагировали на движение полосок. Это подтвердило изначальные выводы экспериментов и указало на то, что представители слабого и сильного пола действительно воспринимают мир по-разному.

Однако причина наличия указанных различий все еще остается загадкой. Те же самые наблюдения за работой визуальной коры показывают, что эта часть мозга работает примерно одинаково и у мужчин, и у женщин. Как надеются ученые, последующие опыты помогут им понять, где кроются эти различия и с чем они могут быть связаны с точки зрения эволюции человека.

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Теги:
различия, мужчины, женщины, ученые
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