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Вот, что произойдет в следующие 60 секунд, — смотрите на видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Наука и технологии
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Ученые создали видео, из которого вы узнаете, как много происходит в мире всего за одну минуту.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Вы и представить себе не можете, сколько событий происходит в мире за одну минуту. Почувствовать невероятный темп современной жизни вам поможет видео, которое подготовил научно-популярный портал Naked Science.

Ролик длится две с половиной минуты. И пока вы смотрите это видео, на планете родятся 625 младенцев — печально, но половина из них будет расти в абсолютной нищете, а выживут далеко не все. В небо взлетят 145 самолетов, люди опубликуют в Instagram более полумиллиона фотографий, а с поверхности Земли испарятся почти 2,5 миллиарда тонн воды. 

Эти и множество других невероятных фактов о том, что произойдет в мире за следующие 60 секунд — смотрите в видео.

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Теги:
забавное, планета Земля, человечество, мир, время
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