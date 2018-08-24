Ученые сообщили, как с первого взгляда узнать лучшего сексуального партнера

Исследователи пришли к выводу, что для выбора хорошего сексуального партнера достаточно просто на него посмотреть.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Ученые из Университета Нью-Мексико установили, как можно найти идеального партнера для сексуальных отношений, лишь взглянув на человека. Все дело в чертах лица, пишет газета The Sun.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Слезы после секса - о чем говорят мужчины с психологами

Специалисты утверждают, что мужчин с симметричным лицом женщины на подсознательном уровне считают более симпатичными. Дело в том, что симметрия считается признаком здоровья и хорошей генетики. Это отражается и на сексуальной жизни: такой партнер будет иметь больший успех в постели даже при недостатке опыта.

Авторов опубликованной в газете статьи утверждают, что сексуальный потенциал мужчины демонстрируют его брови. Так, чем они гуще, тем увереннее в себе их обладатель. Такой партнер, утверждают ученые, даже если и будет эгоистичен, то при этом обязательно изобретателен.

Если же знакомство задумано с другой целью, то женщинам следует выбирать обладателей более тонких бровей. Исследователи обращают внимание, что такие мужчины отзывчивы к партнерше и нежны, ведут себя по-джентльменски даже в постели, но с ними есть вероятность очень быстро заскучать.

В другом исследовании, кстати, говорилось о том, что мужчины чаще вступают в сексуальную связь с эмоционально нестабильными женщинами. Ученые утверждают, что это вносит разнообразие в сексуальную жизнь мужчин.