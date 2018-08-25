Россия будет контролировать космос, в том числе из Молдовы

Речь идет о возобновлении отслеживания ситуации из старых обсерваторий и организации новых пунктов наблюдения, в том числе и в Молдове.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Институт прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук (РАН) создал распределенную по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР. Об этом сказано в материалах института, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдове, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита", — говорится в документе.

В институте отметили, что из-за распада СССР большая часть обсерваторий, в том числе почти вся научная сеть для наблюдений космических объектов на геостационарной орбите для нужд Центра контроля космического пространства, осталась за рубежом и практически прекратила работу.

Возвращенные в строй и новые телескопы, находящиеся в ведении института Келдыша, получают данные о запусках спутников, их разрушении на орбите или входе в атмосферу, следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов, отслеживают и уточняют модели распространения космического мусора.

Эта система взаимодействует с системами контроля космического пространства Роскосмоса, РАН, отдельных организаций и научных институтов.

Согласно материалам, обработка данных проводится на базе суперкомпьютера с производительностью 100 терафлопс (100 триллионов операций в секунду) в институте Келдыша. На начало 2018 года в компьютере имелись данные о 2438 объектах на геостационарной орбите (высота 36 тысяч километров над Землей, здесь располагаются спутники связи), 2925 объектах на высокоэллиптической орбите (в основном используется для спутников связи) и 361 объекте на средневысокой околокруговой орбите (около 20 тысяч километров, на такой орбите вращаются спутники навигационных систем ГЛОНАСС и GPS).

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.

В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тысяч искусственных объектов: 7 тысяч размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тысяч километров) и 6 тысяч размером 20-40 сантиметров на высокой (от 2 тысяч до 50 тысяч километров) околоземной орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.