К Земле приближается астероид: насколько это опасно

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. К Земле приближается астероид 2016 NF23. Согласно информации NASA, такие небесные тела считаются "потенциально опасными".

Агентство уточняет, что возможная угроза есть из-за того, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). По оценкам NASA, диаметр астероида составляет от 70 до 160 метров.

Ученые подсчитали, что небесный объект движется со скоростью, превышающей девять километров в секунду. А 29 августа этот астероид приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.

До этого в NASA сообщали, что в ближайшее столетие вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.