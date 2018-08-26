NASA сделало снимок "вселенского ока" - фото

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Фотографию планетарной туманности NGC 3918, имеющей форму "глаза", опубликована NASA.

I spy with my little eye … a celestial eye? 👀 About 4,900 light-years from Earth, our @NASAHubble Space Telescope spotted this cloud of colorful gas with a distinctive eye-like shape. Take a closer look: https://t.co/F55HWDzr6g pic.twitter.com/v2k8ErJQ5G — NASA (@NASA) 25 августа 2018 г.

​На кадре видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, находящееся приблизительно в 4900 световых годах от Земли.

© Fotolia / Vadimsadovski К Земле приближается астероид: насколько это опасно

Ученые обращают внимание, что отличительной чертой NGC 3918 является "глазная" форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой. Это явление появляется благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 тысяч километров в час.

Согласно стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и живут всего несколько десятков тысяч лет.

Планетарная туманность — астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.