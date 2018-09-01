Вопреки санкциям: в сентябре появятся в продаже клон iPhone X

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. СМИ сообщают, что клон iPhone X — первый смартфон китайского бренда, выпущенный после введения и последующей отмены санкций со стороны США.

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Новинка получила процессор Snapdragon 845 с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Экран — диагональю 6,2 дюйма на матрице AMOLED с разрешением 2248х1080. У смартфона двойная основная камера с датчиками 20 Мп и 12 Мп (первый с широкоугольным объективом, второй со стандартным). Селфи-камера у Axon 9 Pro — на 20 Мп. Сообщается, что стоить такой гаджет будет не более 800 евро.