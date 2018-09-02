Известный эксперт и публицист рассказал об образовании, которое учило людей мыслить, находить информацию в любой области, анализировать ее и делать выводы.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Писатель, телеведущий, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман сделал откровенное признание. Он рассказал о важности образования, чтобы добиться успеха, передает телканал 360tv.ru. Хорошее образование должно быть нацелено, в конечном счете, на самостоятельное рассуждение и самостоятельную деятельность.

"Вы знаете, в СССР было очень хорошее образование. Оно учило людей мыслить, находить информацию в любой области, анализировать ее и делать выводы. Это было образование, нацеленное, в конечном счете, на самостоятельное рассуждение и самостоятельную деятельность. Это очень важно для жизни", — убежден Вассерман.

По словам эрудита, стать экспертом ему помог весь накопленный опыт. Образование теплофизика, которое он получил в 1970-е годы в Одесском технологическом институте холодильной промышленности, а также работа программистом и участие в интеллектуальных играх на телевидении помогли сформировать эксперту целостную картину мира, и уже на основании этой картины стало возможным достраивать конкретные знания и навыки.