Пока все спали: сенсационное открытие ученых и шпионская программа в телефонах

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Ученые из Дании научились предсказывать развитие деменции за десять лет до ее появления — на основе возраста, пола и различия в генах. Их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal, отмечает РИА Новости.

Деменция — одна из главных причин потери трудоспособности в старческом возрасте. Единственный способ побороть заболевание — это его профилактика, которая снижает воздействие факторов, вызывающих его развитие.

К ним относятся возраст, пол, а также различия в гене, кодирующем белок Аполипопротеин E. С точки зрения возраста, чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что у него разовьется деменция. Что касается пола, то болезнью Альцгеймера, которая является причиной 60-70% деменций, чаще страдают женщины. Аполипопротеин E существует в трех основных формах — APOE2, APOE3 и APOE4. Последняя форма напрямую связана с риском болезни Альцгеймера, так как вызывает накопление остатков липопротеинов в человеческом мозге.

Лавров рассказал, для чего США используют доллар

Вашингтон использует доллар для наказания неугодных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Самый яркий пример — это доллар, международная валютно-финансовая система. Это правило? По-моему, правило. Все с ним согласились, многие десятилетия жили с этим правилом, надеялись, что США будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира", — сказал Лавров.

"Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет", — указал он.

По его словам, Вашингтон использует доллар как рычаг давления, когда "хочет кого-то наказать". "Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения", — отметил глава МИД РФ.

Обнаружен поддельный мессенджер Viber, ворующий фото и документы

Специалист компании по разработке антивирусов ESET Лукас Стефанко заявил о появлении в сети шпионской программы под видом популярного мессенджера Viber. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Эту программу Стефанко обнаружил на сайте, замаскированном под официальный магазин приложений Google Play. Создатели этого приложения идеально сымитировали настоящий Viber, в частности, у него стоит значок "Выбор редакции", указано более 500 миллионов загрузок, а также средняя оценка пользователей (4,3 балла).

После установки поддельный Viber запрашивает расширенные права на доступ к файлам в памяти устройства и на SD-карте.

В ходе работы приложение незаметно крадет медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, все фотографии и другие загруженные файлы из памяти устройства, а также может записывать звонки, пишет РИА Новости.