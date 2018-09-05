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Пользователь ПК за работой, архивное фото.

Аж "мышка" бледнеет: почему сильно подорожают персональные компьютеры

© Sputnik / Владимир Песня
Наука и технологии
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Крупнейшие производители персональных компьютеров предупреждают о повышении цены на свою продукцию из-за нехватки процессоров.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Ситуация в розничной торговле на пространстве СНГ подтверждает дефицитную тенденцию. Если в июле процессоры незначительно подешевели, то в августе подорожали, причем некоторые модели — на десять процентов. Откуда возник дефицит — в материале РИА Новости.

Работа за компьютером
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Корпорация Intel предпочитает не комментировать слухи о дефиците процессоров. Впрочем, в том нет необходимости: с этим прекрасно справляются ключевые партнеры компании. Одним из первых выступил исполнительный директор Acer Джейсон Чен. Он отметил, что трудности с поставками процессоров Intel серьезно затронут производителей компьютерной техники, и, вероятнее всего, в результате мировой рынок ПК в этом году не продемонстрирует положительную динамику.

Такие же опасения высказал президент одного из крупнейших сборщиков ноутбуков Compal Electronics Си Пи Вонг, подчеркнувший, что неопределенность, вызванная технологическими проблемами Intel, повлияет на рынок гораздо сильнее, чем торговая война между США и Китаем.

В Apple воздержались от комментариев, однако и без того понятно, что готовящаяся к презентации в сентябре новая линейка MacBook окажется еще дороже, чем предполагали эксперты. Причина та же: в качестве "мозга" там давно используются процессоры Intel, и менять их на разработки конкурентов, полностью переписывая программное обеспечение, "яблочники" точно не станут.

Пользователь ПК.
© Fotolia / Daviles
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Надеяться на то, что подорожают лишь новые модели ПК, не приходится: представленные Intel новейшие процессоры серии Whiskey и Amber Lake производятся по той же технологии, что и нынешние модели, которых уже не хватает рынку.

Ошибка в прогнозах

Откуда взялся дефицит, точно сказать невозможно. Но можно предположить, что компания планировала быстрее начать печатать чипы нового образца и не стала формировать больших запасов чипов прошлого поколения. А поскольку Intel отвыкла от серьезной конкуренции, ошибки в стратегическом планировании сказались на производстве.

"Создавать такой процессор крайне дорого и трудоемко. Скорее всего, проблемы Intel вызваны тем, что компания находится на перепутье: они могут продолжать делать качественные 14-нанометровые процессоры, но в то же время понимают, что долго выезжать на них не получится", — объяснил РИА Новости Евгений Зайцев, платформенный архитектор российского представительства одной из крупнейших международных IT-компаний.

Еще один вариант — Intel недооценила рынок персональных компьютеров, сделав ставку на решения для серверов. Так, по данным экспертов, на серверные процессоры спрос вырос на 20-30%, и по причине большей маржинальности Intel отдала компоненты в этот сегмент, увеличив дефицит в закупках для консьюмерских ПК, спрос на которые тоже, несмотря на прогнозы, повышается, пусть и не так сильно.

Ноутбук, архивное фото
© Фото: pixabay.com
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Кроме того, известно, что в последнее время Intel мобилизовала большую часть ресурсов на устранение проблем с безопасностью процессоров, созданных по уже освоенной технологии 14 нанометров, а именно — уязвимостями Foreshadow и Meltdown. По словам представителей компании, главное преимущество новых Whiskey Lake состоит в наличии аппаратных заплаток, устраняющих эти уязвимости.

Конкурент не спасет

Также следует учитывать, что AMD впервые за долгое время выпустила продукт, воспринимаемый в Intel как серьезная угроза. Уже в этом году AMD собирается представить новые процессоры, выполненные по технологии 7 нанометров. И все же для рядового потребителя гораздо важнее уверенность в производителе, а не технологические тонкости, к тому же малозаметные.

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Так что, несмотря на некоторые проблемы с рыночным спросом, можно сделать вывод: если доля процессоров Intel на рынке и снизится, то ненамного, а вот цены точно подрастут. Среди наиболее вероятных производителей компьютеров, чьи ценники двинутся вверх, все лидеры сегмента: Lenovo, ASUS, HP, Acer, Apple и Dell.

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Теги:
процессор, ПК, компьютер, подорожание, причины, цена, США, Наука и технологии
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