Сахар в крови: названа одна из причин развития диабета

По данным японских исследователей, в группе риска те, кто спит менее восьми часов в сутки.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета, выяснили японские ученые из университета Тохо. Их исследование, проведенное на мышах, было опубликовано в одном из американских научных изданий.

Выяснилось, что отсутствие сна даже в течение одной ночи может повлиять на способность печени производить глюкозу и расщеплять инсулин, увеличивая риск развития таких метаболических заболеваний, как стеатоз печени ("жирная печень") и сахарный диабет 2-го типа.

Известно, что люди, которые не удовлетворяют потребность во сне, больше едят, меньше двигаются и чаще страдают от сахарного диабета 2-го типа. Ученые решили установить, является ли непереносимость глюкозы следствием изменения пищевых привычек, физических нагрузок или причина — сама по себе депривация сна.

© Sputnik / Nicolai Kibich Здоровый сон: как победить бессонницу

Исследователи изучали две группы мышей: одной не давали спать в течение шести часов каждую ночь, а контрольную не ограничивали во сне. У обеих групп был доступ к жирной пище и сладкой воде.

Уже после первой ночи в группе, которую подвергли депривации сна, уровни глюкозы и триглицеридов (жиров) в крови были значительно выше, чем у мышей, которых не лишали сна.

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Повышенные триглицериды связывают с инсулинорезистентностью (нарушенным биологическим ответом тканей организма на действие инсулина), которая является ведущим фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа. Кроме того, ночное бодрствование оказало влияние на ферменты, которые регулируют метаболизм в печени.

Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить дальнейшие исследования, которые позволят предотвращать развитие метаболических заболеваний, вызванных депривацией сна.