Это прорыв: обнаружены гены, которые отвечают за продолжительность жизни

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Нормальный срок жизни человека — 120 лет, но организм управляет собой из рук вон плохо, и это можно исправить, считают ученые.

Генетики уже много лет изучают геном человека, пытаясь отыскать "кнопки" для управления процессом старения. Группа исследователей из университетов в Испании и Великобритании считает, что в этой области науки наметился прорыв — они нашли ряд ключевых генов, которые отвечают за продолжительность жизни человека. Результаты их исследований вынес на обложку авторитетный журнал Molecular Biology & Evolution.

© Sputnik / Алексей Наумов Секрет долголетия: как в России увеличат продолжительность жизни

По мнению геронтологов старость — это попросту изнашивание организма в процессе "эксплуатации". Способность к регенерации замедляется, ткани тела теряют способность сопротивляться заболеваниям, важные органы начинают отказывать и в итоге человек умирает. Но процесс этот идет хаотически.

А значит, его можно упорядочить и "управлять" старением умно, полностью используя потенциал организма.

Чтобы отыскать гены, отвечающие за старение, ученые проделали гигантскую работу по сравнению генома человека и 16 видов приматов. Для ученых это важно, потому что до сих пор неясно, по какой причине срок жизни приматов в три или в несколько раз меньше, чем у человека — хотя их эволюционные линии разошлись не так давно, около 30 миллионов лет назад. По критериям науки, это почти то же самое, что вчера.

Исследуя мутации, которые претерпевали гены приматов — от краткого срока жизни к более длительному — ученые сумели выявить 25 повторяющихся мутаций в генах, отвечающих за регенерацию тканей, свертывание крови и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования полагают, что результаты их работы обещают прорыв в понимании механизмов старения и в перспективе — управление ситуацией с изнашиванием тканей и органов.