На Марсе обнаружены загадочные руины древней крепости

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Марс исследуют уже десятки лет, и за это время мощные телескопы и космические аппараты передали на Землю миллионы фотоснимков "красной планеты", большинство которых еще не изучены — просто потому, что на их детальное исследование требуется огромное количество времени.

Однако множество неизученных фотографий находятся в открытом доступе, в том числе и в интернете — организации по изучению космоса под эгидой NASA открывают доступ к данным для всех желающих, "без разбора" заливая в интернет сотни тысяч оцифрованных снимков.

Рассматривая очередную серию фото одного из участков поверхности Марса, американский астроном-любитель сделал поразительное открытие. Под песчаными дюнами, которые ветер тысячелетиями гонит по марсианской пустыне, он заметил четкие очертания крепостных стен.

Снимок он опубликовал в социальных сетях, и теперь тысячи пользователей интернета по всему миру ломают голову, пытаясь понять, что же они видят. Строгие прямые углы, под которыми смыкаются стены, заставляют поверить, что постройка не может быть творением природы. Размер таинственной структуры — три километра в длину и в ширину, это почти правильный квадрат.

Ясно только одно – это не фейк и не подделка. Оригинал фотографии вы можете найти на сайте Службы геологической съемки США (USGS), которая занимается картографированием, в том числе и поверхностей иных планет.

Таинственный снимок, о котором идет речь, был сделан в 1997 году беспилотной космической станцией NASA "Mars Global Surveyor", которая была запущена в 1996 году, достигла Марса в 1997-м и оставалась на орбите "красной планеты" до ноября 2006 года. За это время станция успела передать на землю более 240 тысяч снимков.

Между тем, были получены новые снимки знаменитого "марсианского лица", которые в свое время наделали немало шума. Размытые очертания человеческого лица на поверхности Марса, сфотографированные космическими аппаратами, на деле оказались группой скал, Это стало очевидно, когда на Землю прибыли фото, сделанные более совершенной аппаратурой.

Однако затем удалось получить еще более качественные снимки. И они снова все запутали — оказалось, что эта группа скал, или развалин, как считают энтузиасты, заключена в почти правильный прямоугольник, ясно видимый с орбиты.

The legendary “Face on Mars” formation in the Cydonia region, captured in high resolution by the Mars Global Surveyor, April 2001. #space pic.twitter.com/2ZgW842ck4 — Humanoid History (@HumanoidHistory) 16 февраля 2017 г.

​Что вы видите, решайте сами. Ясно только одно — космос таит намного больше загадок, чем известно человечеству.