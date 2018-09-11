Британские ученые - в депрессии: названы самые нелепые открытия

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. В четверг, 13 сентября, журнал "Анналы невероятных исследований" в 28-й раз объявит лауреатов Шнобелевской премии.

Ее присуждают ученым, чьи работы "заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься". В прошлом году среди победителей были исследователи, выяснившие, с какой скоростью растут уши у пожилых людей, и как крокодилы влияют на успех в азартных играх. РИА Новости выбрало несколько неоднозначных научных статей, чьи авторы вполне могут претендовать на Шнобелевскую премию — 2018.

Ориентация — север

Осенью прошлого года исследователи из Корнеллского университета (США) в течение месяца внимательно наблюдали за шестью десятками собак разных пород и размеров, чтобы понять, действительно ли мелкие псы во время мочеиспускания стараются направить струю повыше, чем их более крупные сородичи. Анализ полученных данных подтвердил: в отличие от крупных животных мелкие задирают заднюю лапу под большим углом, и, соответственно, пахучая метка, по которой псы опознают друг друга, оказывается немного выше.

Ученые предложили три вероятных объяснения такой прыткости маленьких собачек. Во-первых, желание обмануть сородичей, преувеличив свой размер, и таким образом избежать конфликтов. Во-вторых, врожденное стремление самцов доминировать и пытаться перекрыть метки более крупных особей. Либо дело в банальной анатомии — большие псы менее гибкие, чем маленькие, поэтому не смогут высоко поднять лапу, даже если захотят.

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Впрочем, американским зоологам серьезную конкуренцию способны составить немецкие и чешские исследователи, выяснившие, что псы испражняются обычно в направлении с севера на юг и никогда — с востока на запад. Почему так происходит, ученые не знают, но надеются, что их работа поможет "открыть новые горизонты в области биомагнитных исследований". Кстати, чтобы прийти к подобным выводам, зоологам пришлось задокументировать 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания у собак.

Бочки вместо зебр

Коллектив шведских и венгерских ученых в прошлом году четыре месяца обтягивал металлические бочки с водой шкурами зебр и лошадей разной окраски, а потом выставлял их на солнцепек. Периодически измеряя температуру воды, биологи выяснили, что черная бочка нагревалась сильнее других, а белая всегда была самой холодной (и это полностью соответствует законам физики). Температура же жидкости в емкостях, обтянутых шкурами зебр и серыми лошадиными шкурами с такой же средней белизной, как правило, была одинаковой.

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На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что черно-белый окрас не охлаждает зебр, как считалось ранее. Интересно, что восемь лет назад этот же научный коллектив объяснил, что слепни реже кусают белых лошадей, потому что их шкура отражает столько света, что становится практически невидимой для насекомых. В 2016-м за эту работу биологи получили Шнобелевскую премию по физике. Сейчас у них есть все шансы стать дважды лауреатами самой престижной шуточной награды.

Долго ли сворачивать туалетную бумагу

На Шнобелевскую премию может рассчитывать и эпидемиолог Рикард Льюнг из Каролинского института (Швеция), вычисливший, сколько времени сотрудники отелей ежегодно тратят на то, чтобы красиво согнуть края туалетной бумаги, предназначенной для постояльцев.

Вместе с двумя ассистентами ученый более 60 раз сгибал концы туалетной бумаги и выяснил, что на один загиб уходит в среднем 5,73 секунды. В ходе эксперимента исследователи были без перчаток и не учитывали предварительную подготовку, которая, по их мнению, предшествует процессу сгибания. Поэтому они предположили, что на самом деле на один загиб туалетной бумаги тратится десять секунд. За год секунды складываются в десять миллионов рабочих часов, что соответствует пяти тысячам человеко-лет непрерывной работы.

"Если убрать ненужные обязанности, это улучшит здоровье и повысит благополучие персонала отелей, а также сэкономит время, которое можно потратить на разные благородные цели. Но кто же в таком случае согласится сгибать туалетную бумагу?" — пишет Льюнг в своей работе, опубликованной в Journal of Occupational Medicine and Toxicology.

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Русский вопрос

Неплохие шансы на Шнобелевку и у исследователей из Санкт-Петербурга, обнаруживших, что, если кроликам, находящимся в состоянии стресса, дать успокоительное, у них не будет метеоризма кишечника.

Среди российских "шнобелиатов" прошлых лет — физик Юрий Стручков — за литературную плодовитость (по подсчетам организаторов премии, он писал по 3,9 научной статьи в день), уральская компания SKN — за создание алмазов из взрывчатки, Юрий Иваненко — за доказательство возможности ходить по воде на Луне.

Бывший советский физик Андрей Гейм заставил левитировать лягушку в магнитном поле, за что в 2000 году получил Шнобелевку. Через десять лет ему вручили уже Нобелевскую премию — за исследование графена.