23:28 11 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD16.76
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Ученые

Британские ученые - в депрессии: названы самые нелепые открытия

© RIA Novosti .
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
13 0 0

В четверг станут известны имена лауреатов Шнобелевской премии: кто может получить награду за самые нелепые научные разработки.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. В четверг, 13 сентября, журнал "Анналы невероятных исследований" в 28-й раз объявит лауреатов Шнобелевской премии.

Ее присуждают ученым, чьи работы "заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься". В прошлом году среди победителей были исследователи, выяснившие, с какой скоростью растут уши у пожилых людей, и как крокодилы влияют на успех в азартных играх. РИА Новости выбрало несколько неоднозначных научных статей, чьи авторы вполне могут претендовать на Шнобелевскую премию — 2018.

Ориентация — север

Осенью прошлого года исследователи из Корнеллского университета (США) в течение месяца внимательно наблюдали за шестью десятками собак разных пород и размеров, чтобы понять, действительно ли мелкие псы во время мочеиспускания стараются направить струю повыше, чем их более крупные сородичи. Анализ полученных данных подтвердил: в отличие от крупных животных мелкие задирают заднюю лапу под большим углом, и, соответственно, пахучая метка, по которой псы опознают друг друга, оказывается немного выше.

Ученые предложили три вероятных объяснения такой прыткости маленьких собачек. Во-первых, желание обмануть сородичей, преувеличив свой размер, и таким образом избежать конфликтов. Во-вторых, врожденное стремление самцов доминировать и пытаться перекрыть метки более крупных особей. Либо дело в банальной анатомии — большие псы менее гибкие, чем маленькие, поэтому не смогут высоко поднять лапу, даже если захотят.

Девушка достает еду из холодильника
© Fotolia / Stokkete
Можно ли есть после шести вечера — ученые поставили точку в этом вопросе

Впрочем, американским зоологам серьезную конкуренцию способны составить немецкие и чешские исследователи, выяснившие, что псы испражняются обычно в направлении с севера на юг и никогда — с востока на запад. Почему так происходит, ученые не знают, но надеются, что их работа поможет "открыть новые горизонты в области биомагнитных исследований". Кстати, чтобы прийти к подобным выводам, зоологам пришлось задокументировать 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания у собак.

Бочки вместо зебр

Коллектив шведских и венгерских ученых в прошлом году четыре месяца обтягивал металлические бочки с водой шкурами зебр и лошадей разной окраски, а потом выставлял их на солнцепек. Периодически измеряя температуру воды, биологи выяснили, что черная бочка нагревалась сильнее других, а белая всегда была самой холодной (и это полностью соответствует законам физики). Температура же жидкости в емкостях, обтянутых шкурами зебр и серыми лошадиными шкурами с такой же средней белизной, как правило, была одинаковой.

Вино
© Sputnik / Виталий Аньков
Ученые: полный отказ от алкоголя может быть очень опасным

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что черно-белый окрас не охлаждает зебр, как считалось ранее. Интересно, что восемь лет назад этот же научный коллектив объяснил, что слепни реже кусают белых лошадей, потому что их шкура отражает столько света, что становится практически невидимой для насекомых. В 2016-м за эту работу биологи получили Шнобелевскую премию по физике. Сейчас у них есть все шансы стать дважды лауреатами самой престижной шуточной награды.

Долго ли сворачивать туалетную бумагу

На Шнобелевскую премию может рассчитывать и эпидемиолог Рикард Льюнг из Каролинского института (Швеция), вычисливший, сколько времени сотрудники отелей ежегодно тратят на то, чтобы красиво согнуть края туалетной бумаги, предназначенной для постояльцев.

Вместе с двумя ассистентами ученый более 60 раз сгибал концы туалетной бумаги и выяснил, что на один загиб уходит в среднем 5,73 секунды. В ходе эксперимента исследователи были без перчаток и не учитывали предварительную подготовку, которая, по их мнению, предшествует процессу сгибания. Поэтому они предположили, что на самом деле на один загиб туалетной бумаги тратится десять секунд. За год секунды складываются в десять миллионов рабочих часов, что соответствует пяти тысячам человеко-лет непрерывной работы.

"Если убрать ненужные обязанности, это улучшит здоровье и повысит благополучие персонала отелей, а также сэкономит время, которое можно потратить на разные благородные цели. Но кто же в таком случае согласится сгибать туалетную бумагу?" — пишет Льюнг в своей работе, опубликованной в Journal of Occupational Medicine and Toxicology.

Гамбургер в офисе
© Sputnik / Петр Чернов
Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники

Русский вопрос

Неплохие шансы на Шнобелевку и у исследователей из Санкт-Петербурга, обнаруживших, что, если кроликам, находящимся в состоянии стресса, дать успокоительное, у них не будет метеоризма кишечника.

Среди российских "шнобелиатов" прошлых лет — физик Юрий Стручков — за литературную плодовитость (по подсчетам организаторов премии, он писал по 3,9 научной статьи в день), уральская компания SKN — за создание алмазов из взрывчатки, Юрий Иваненко — за доказательство возможности ходить по воде на Луне.

Бывший советский физик Андрей Гейм заставил левитировать лягушку в магнитном поле, за что в 2000 году получил Шнобелевку. Через десять лет ему вручили уже Нобелевскую премию — за исследование графена.

По теме

Ученые сообщили, как с первого взгляда узнать лучшего сексуального партнера
Британские ученые создали средство против старения
Британские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
Теги:
нелепые открытия, "Шнобелевская премия", вручение, ученые, исследования, наука, Наука и технологии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Таллиннское горсобрание
    Возвращение легенды

    Таллиннская избирательная комиссия восстановила членство в горсобрании бывшего мэра столицы Эдгара Сависаара, которого обвиняли в коррупции.

  • Бывший аргентинский футболист Диего Марадона
    Непостоянный Диего

    Марадона заверил, что в Мексике он не будет отдыхать, а будет работать в поте лица, как он это делал в Дубае, но откуда его уволили.

  • Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе
    Биологическая угроза

    Близ Тбилиси в лаборатории, построенной при поддержке США, проводились опасные опыты на людях, заявил экс-министр госбезопасности Грузии.

  • Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии
    Время возможностей

    Как развивались экономические отношения с Россией и что способствовало этому, рассказал торговый представитель Абхазии Олег Барциц.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Карьерный самосвал с углем, архивное фото
    Недешевое тепло

    Министр энергетики Казахстана не исключает роста стоимости угля – цены на этот вид топлива не менялись несколько лет.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

MustFest - 2018
Вино и музыка: самые яркие фото фестиваля Must Fest - 2018
В США очевидец снял на видео танец водяного смерча
Жуткое видео: в США очевидец снял "танец" водяного смерча
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться