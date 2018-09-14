Ученые ответили на извечный вопрос о пользе или вреде черного кофе

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Исследователи пришли к выводу, что возможный защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Как известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.
Исследование, охватившее 4863 человека, показало обратную связь между потреблением кофеина и смертностью среди людей с хронической болезнью почек.
У пациентов, потреблявших большее количество этого вещества, риск смерти в среднем за пять лет снизился почти на 25 процентов по сравнению с теми, кто принимал меньше кофеина.
"Снижение смертности наблюдалось даже после рассмотрения остальных важных факторов: возраста, пола, расы, курения, других заболеваний и пищевых привычек исследуемых. Результаты показывают, что можно снизить смертность больных, рекомендуя им потреблять больше кофеина. Этот вариант можно назвать простым, клинически выгодным и доступным, хотя в идеале нужно провести рандомизированное контролируемое испытание, чтобы подтвердить его преимущество", — заявила Мигель Биготе Виейра, один из ведущих авторов исследования.
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