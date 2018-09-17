Невероятное открытие: у растений обнаружен аналог нервной системы

Ученые утверждают, что растения могут передавать информацию об опасности с помощью системы, напоминающей нервные импульсы у животных.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Исследователи выяснили, что при повреждении листка растения стебель и листья "узнают" об этом из-за изменения количества кальция. Об этом сообщается в одном из американских научных изданий.

В лаборатории был создан молекулярный сенсор, обнаруживающий флуоресцентное вещество, которое реагирует на содержание кальция.

В ходе исследования специалисты также заметили увеличение и уменьшение уровня кальция у растений в различных условиях. По мнению ученых, эти изменения создают импульсы, передающиеся от одного нейрона к другому и оповещающие об опасности.