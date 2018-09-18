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Аспирин

Не так уж и полезен: ученые развеяли миф о лечебном эффекте аспирина

© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
Наука и технологии
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Ежедневный прием аспирина не помогает продлить жизнь пожилых людей, выяснили ученые на основании результатов исследования, опубликованного в одном из научных журналов Великобритании.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Эксперимент проводился в течение пяти лет, сообщает РИА Новости. В нем приняли участие более 19 тысяч человек в Австралии и США. Их средний возраст составил 74 года, при этом они не имели инвалидности и не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний или деменции.

Половина испытуемых ежедневно принимала 100 миллиграммов аспирина, в то время как оставшиеся участники получали плацебо.

Исследование показало, что значительных различий в частоте случаев смерти, инвалидности или развития деменции между участниками эксперимента не было: ученые фиксировали 21,5 таких случая на тысячу испытуемых в год в первой группе и 21,2 — во второй. Вместе с тем, риск серьезного кровотечения среди принимавших аспирин составил 3,8 процента против 2,8 процентов у получавших плацебо.

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"Прием аспирина здоровыми пожилыми людьми на протяжении пяти лет не продлевал продолжительность жизни и вел к увеличению количества серьезных кровотечений", — заключили исследователи.

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Аспирин часто используют для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей, пострадавших, например, от коронарной недостаточности. Это вещество уменьшает агрегацию тромбоцитов, что снижает риск закупорки кровеносных сосудов, однако оно способно спровоцировать кровотечения в мозге и желудочно-кишечном тракте.

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Теги:
польза, вред, аспирин, исследование, ученые, Великобритания, Наука и технологии
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