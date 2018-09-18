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Луна

Миллиардер из Японии может отправиться на Луну при помощи системы SpaceX

© Sputnik / Said Tsarnaev
Наука и технологии
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Японский меценат сообщил, что намерен отправиться к спутнику Земли не один, а в компании шести-восьми любителей искусства.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Первым коммерческим пассажиром разрабатываемой SpaceX транспортной системы BFR, который отправится к Луне, станет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава, сообщил владелец компании Илон Маск на специальной церемонии в штаб-квартире компании в Калифорнии. Об этом сообщило РИА Новости.

На прошлой неделе SpaceX сообщила о подписании соглашения с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете. О сроках предстоящего полета не сообщалось, но в компании назвали соглашение "важным шагом" к тому, чтобы открыть космос для тех, кто мечтает в нем побывать.

Как заявил Маск, полет к Луне и обратно займет четыре-пять дней. Он не уточнил, когда Маэдзава отправится в космос, однако сам турист завил, что это случится через пять лет.

"В 2023 году в качестве "хозяина" полета я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне", — сказал Маэдзава, выразив надежду, что полет вдохновит на новые произведения искусства. Он поблагодарил компанию за то, что с ее помощью он и другие люди смогут воплотить в реальность свои мечты.

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При этом Маск не исключил, что сам отправится к Луне вместе с Маэдзавой. Он отметил, что также не уверен в сроках предстоящего полета. "Это необыкновенно большая ракета, в ней куча передовых технологий, и мы не можем быть на 100% уверены, что сможем добиться успеха в том, чтобы она полетела, нет уверенности на 100%, это, думаю, вероятно, но не наверняка. Мы сделаем все, чтобы она полетела настолько скоро, насколько можем и настолько безопасно, насколько можем", — сказал глава SpaceX.

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О планах создания транспортной установки, получившей название BFR, Маск объявил в сентябре прошлого года. Он сообщил, что компания уже начала строительство транспортной системы, которая станет самой сложной в мире.

SpaceX не раскрывает сумму, которую заплатит Маэдзава за полет к Луне.

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Теги:
меценат, космический турист, Луна, ракета, Илон Маск, Япония, США, Наука и технологии
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