Как победить облысение - ученые нашли ответ

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Вещество, которое применяют в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека. К таким выводам пришли исследователи Манчестерского университета в Великобритании. Данные их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые использовали вещество, известное как сандалор, для воздействия на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.

"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", — подчеркнул профессор Ральф Паус.

Дальнейшим этапом должно стать полноценное тестирование на добровольцах, однако ученые считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.