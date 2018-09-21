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Восхождение солнца над землей в открытом космосе

Есть ли жизнь во вселенной: найдены две похожие на Землю планеты

CC0 / Pixabay / qimono
Наука и технологии
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Всего за два дня спутник NASA выявил две планеты, на которые ученым следует обратить внимание.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Спутник NASA по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы обнаружил вторую за два дня планету, достойную внимания ученых. Об этом сообщается на странице Twitter, посвященной работе спутника.

"Вторая планета-кандидат обнаружена. Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов", — говорится в тексте сообщения. 

Небесные тела.
© Sputnik / Maxim Blinov
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Находка охарактеризована как "горячая Земля".

Об обнаружении первой планеты информация появилась 19 сентября. Ее назвали "супер-Землей", которая вращается вокруг звезды Пи Столовая гора в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. По данным NASA, масса и радиус планеты свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов. Это одна из двух известных планет этой системы.

Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в NASA называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года. По задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований, уточняет РИА Новости

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
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Новый аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, около двух лет будет "сканировать" космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами. Зонд, как и космический телескоп "Кеплер", будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел. Зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей. Хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых она потенциально возможна.

Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая в 350 раз больше космического пространства, чем космический телескоп "Кеплер". В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.

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Теги:
планеты, спутник, ученые, поиск, NASA, Земля
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