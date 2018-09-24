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Стали известны факторы, продлевающие жизнь

CC BY 2.0 / Victoria Reay / Birthday Cake
Наука и технологии
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Ученые дали рекомендации, помогающие значительно продлить жизненный путь.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Гены играют огромную роль в человеческом организме. Ежегодно учеными открываются гены, отвечающие за процессы старения организма. Однако ряд исследований, проведенных в международном масштабе показывает: продолжительность жизни человека зависит не только от генетики. Вредные привычки и неправильное питание зачастую становятся одними из главных факторов, значительно сокращающих жизнь. О том, что помогает продлить жизненный путь человека — в материале РИА Новости.

Твердое "нет" обжорству

Почти тридцать лет назад две независимые группы ученых из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин и Национального института старения в Дикерсоне (США) запустили одинаковые эксперименты: набрали группы макак-резусов и стали кормить их низкокалорийными продуктами, ограничивая размеры порций. Результаты, полученные после двух десятков лет наблюдений, оказались прямо противоположными.

В первом случае обезьяны, сидящие на низкокалорийной диете, жили значительно дольше животных из контрольной группы и реже умирали от диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Их сородичам из Национального института старения повезло меньше — хотя они тоже были здоровее приматов из контрольной группы, жили обезьяны примерно столько же.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Спор разрешился, когда ученые объединили свои усилия. Выяснилось, что преклонного возраста достигали те макаки, которых посадили на низкокалорийную диету во взрослом возрасте. В среднем они жили на два-четыре года дольше сородичей из контрольной группы. Некоторые особи даже перешагнули рубеж в сорок лет, что примерно в полтора раза больше продолжительности жизни, характерной для этих приматов в неволе. Те же обезьяны, которых ограничивали в питании с самого детства, жили примерно столько же, сколько и обычные животные.

Исследователи предполагают, что эти результаты можно применить и к человеку, — homo sapiens все-таки относится к приматам.

Голод тоже может быть лекарством

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана в Бостоне (США) рекомендуют периодически голодать. Согласно их недавнему исследованию, временный отказ от пищи улучшает процессы энергетического обмена в клетках и позволяет дольше сохранять хорошую форму. Иными словами, регулярное непродолжительное голодание замедляет старение.

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К такому выводу исследователи пришли, досконально изучив обмен веществ в организме круглых червей Caenorhabditis elegans. Оказалось, что одна из причин стремительного старения нематод (эти животные живут не больше двух недель) — нарушения в работе митохондрий, отвечающих за энергетику клетки. Со временем митохондриальные сети изнашиваются и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Однако если периодически снижать количество потребляемых калорий до минимума, то митохондрии смогут дольше работать в правильном режиме, что, в свою очередь, замедлит возрастные изменения (ведь клетки не будут страдать от действия свободных радикалов) и увеличит продолжительность жизни.

Когда фитнесс — "лучший друг"

Эффективный способ прожить дольше — вести активный образ жизни и стараться как можно больше ходить пешком, отмечают ученые из Университета Макмастера (Канада). В течение длительного времени они наблюдали за 130 тысячами человек из 17 стран мира, постоянно обновляя данные об их здоровье, социальном и экономическом положении и образе жизни.

Через семь лет выяснилось, что те, кто тратил полчаса в день на физические упражнения, на двадцать процентов реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а риск преждевременной смерти в этой группе был на 28 процентов ниже, чем среди остальных участников исследования. Еще лучше дела обстояли у тех добровольцев, которые тратили на спорт 750 минут в неделю, — для них риск умереть в молодом возрасте уменьшался на 36 процентов.

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Если же времени на ежедневные тренировки катастрофически не хватает, то можно просто очень быстро ходить. Ученые из Сиднейского университета, проанализировав результаты медицинских обследований пятидесяти тысяч человек, обнаружили, что у людей, предпочитающих неторопливые прогулки, риск преждевременной смерти на 24 процента выше, чем у тех, кто ходит бодрым шагом. Эта разница еще отчетливее среди пожилых — после шестидесяти шансы умереть от инфаркта или инсульта на 53 процента меньше у тех, кто ходит быстро.

Знания — сила

В 2017 году британские биологи решили выяснить, насколько продолжительность человеческой жизни зависит от генетических и социальных факторов. К этому времени открыли много генов, не только напрямую отвечающих за процессы старения, но и связанные с предрасположенностью к алкоголизму, агрессивному поведению, шизофрении и прочими факторами, так или иначе сокращающими срок жизни.

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В распоряжении ученых был огромный массив данных о геномах шестисот тысяч людей из разных частей Европы, которые когда-либо принимали участие в генетических исследованиях. В результате тщательного анализа было установлено, что практически все вредные привычки, подрывающие здоровье, определяются не только ДНК. Более того, негативный эффект, например, от курения, довольно быстро сходит на нет при переходе к более здоровому образу жизни.

Выяснилось, что продолжительность жизни довольно сильно зависит от уровня образования. Каждый год учебы в колледже или университете добавляет человеку лишних одиннадцать месяцев жизни. Ученые считают, что высшее образование помогает людям правильнее питаться и не зависеть от вредных привычек.

Таблетка от старости

Человечество мечтает об эликсире молодости не одну сотню лет, и сейчас ученые вплотную приблизились к его созданию. Этим летом опубликованы сразу две научные работы о веществах, замедляющих процессы старения в организме животных.

В июле сотрудники Университета Маршалла (США) рассказали о специфическом ферменте, инъекции которого увеличивали срок жизни лабораторных мышей. Речь идет о натрий-калиевой аденозинтрифосфатазе — веществе, играющем важную роль в синтезе активных форм кислорода (АФК).

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© Sputnik / Владимир Вяткин
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Биологи в течение года кормили грызунов жирной пищей с высоким содержанием углеводов (такая диета приводит к быстрому появлению внешних признаков старения). При этом часть животных регулярно получала уколы натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы, и в конце эксперимента они выглядели значительно моложе подопытных сородичей, не получавших терапию.

В августе о новых достижениях в борьбе со старением сообщили и ученые из Университета Миннесоты. Они установили, что смесь из двух сенолитиков — противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина — способствует избирательному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшает воспаление. В результате риск преждевременной смерти снижается на 65 процентов.

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Теги:
жизнь, долголетие, исследования, ученые, США, Общество
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