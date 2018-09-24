"Еретические письма" Галилея: что нашли историки в старых документах

Правки, внесенные Галилеем в текст письма, говорят о том, что изначально он не хотел идти на конфликт с католической церковью и сделал все критические формулировки максимально обтекаемыми.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Историки нашли в одной из библиотек Лондона подлинник письма, в котором Галилео Галилей изложил свои аргументы против геоцентрической доктрины католической церкви, что стало поводом для обвинения в ереси. Об этом сообщило РИА Новости.

"Удивительно, но эти письма не были спрятаны — они лежали в открытом в виде в библиотеке Лондонского королевского общества. Их никто не замечал на протяжении нескольких веков, как будто они были невидимыми или прозрачными. Я рад, что нам удалось найти одну из первых "деклараций независимости" науки от религии", — заявил Франко Джудиче из Бергамского университета.

Огонь просвещения

Галилео Галилей вместе с Джордано Бруно и Николаем Коперником традиционно считаются одними из первых "мучеников науки", чьи жизни оборвались или серьезно пострадали из-за конфликта между их научными интересами и догматами католической церкви.

Главным камнем преткновения во всех этих случаях служили представления о том, как устроена Солнечная система и космос. Церковь придерживалась Птолемеевской геоцентрической модели, в рамках которой Земля признавалась центром нашей планетной семьи и всей Вселенной в целом, тогда как три основоположника современной астрономии усомнились в этом постулате.

В 1610 году Галилей открыл фазы Венеры, спутники Юпитера и некоторые другие небесные тела и феномены, не укладывавшиеся в доктрины католической церкви. Изначально его открытия и книги не привлекали внимания церкви и публики, однако затем ситуация резко изменилась.

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Осенью 1613 года аббат Бенедетто Кастелли, близкий друг и ученик Галилея, написал ему письмо, в котором рассказал, как ему пришлось защищать астронома от атак сторонников "библейского" взгляда на мир. В ответном письме Галилео, как отмечал сам Кастелли позже, ответил на "теологическую" критику и рассказал о том, почему наука и церковь должны быть разделены.

Это письмо, как отмечает Джудиче, "просочилось" в широкую общественность и вызвало мощнейший резонанс, став отправной точкой в деле инквизиции против Галилея. Его оригинал считался утерянным, а сам Галилей заявлял, что часть копий письма, вращавшихся в церковной и светской общественности, была подделана. По этой причине историки долгое время спорили о том, что реально написал Галилей и были ли его слова искажены.

Научная самоцензура

Джудиче и его коллега Сальваторе Риччардо из Университета Кальяри случайно нашли оригинал этого письма, анализируя комментарии современников на полях трудов Галилея. В начале августа они изучали каталоги документов, хранившиеся в библиотеке Лондонского королевского общества — одной из первых научных академий мира.

В одном из таких каталогов Риччардо и Джудиче нашли упоминания письма "неизвестного автора", которое Кастелли получил в декабре 1613 года. Просмотрев фотографии этого текста, итальянские историки заметили инициалы "Г. Г." и предположили, что его автором был Галилео Галилей.

Убедив руководство библиотеки показать им все семь страниц этого письма, ученые сравнили его с другими письмами Галилея и подтвердили, что оно действительно написано великим астрономом. Прочитав его, исследователи обнаружили, что "еретик" внес массу правок в текст, заметно смягчив его содержание.

Эти правки, по словам Джудиче, говорят о том, что изначально Галилей не хотел идти на конфликт с католической церковью и сделал все критические формулировки максимально обтекаемыми. К примеру, он отказался от обвинений в том, что Священное Писание противоречит истине и скрывает ее от христиан.

Все это, однако, не помогло Галилею — его книги были официально запрещены, а сам астроном лишен права преподавать, излагать свои мысли и защищать "ересь Коперника" всего через три года после публикации письма.

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Еще через 16 лет он был официально осужден инквизицией и отправлен под домашний арест после публикации своего главного труда, "Диалогов о двух главнейших системах мира", который иерархи церкви посчитали насмешкой над папой Урбаном VIII.