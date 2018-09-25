Комкая подушку: есть ли вредные позы для сна

Как лучше спать - на животе, на боку или на спине: врач-физиотерапевт дал ответ.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин назвал исследование американских ученых о "самой вредной для сна позе" надуманным, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Bustle опубликовало работу американских сомнологов, утверждавших, что сон на животе вреден для здоровья: он якобы приводит к болям в спине, напряжению в шее и суставах, нарушению кровотока. Гальперин усомнился в выводах экспертов.

"Насчет того, что действительно у нас при различных положениях может быть по-разному с давлением внутренних органов… несколько сомнительно, потому что наше тело в общем-то приспособлено к различным ситуациям", — заявил доктор.

Он также раскритиковал рекомендации американских специалистов, предлагающих перед сном занимать "правильную" позу.

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"Говорить о том, что готовиться к какой-то позе во сне, в которой мы будем спать, — это не всегда, мягко говоря, возможно", — заявил Гальперин.

Резюмируя, медик призвал относиться к подобным исследования скептически.