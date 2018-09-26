Названа лучшая диета для борьбы с осенней депрессией

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Ученые из университетского колледжа Лондона проанализировали более 40 исследований, посвященных взаимосвязи питания и развития психических заболеваний, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что увеличение количества овощей и фруктов в рационе снижает риск депрессии на 33 процента.

Также специалисты обнаружили, что снижение потребления тяжелых продуктов, таких как мясо, насыщенные жиры и сахар, уменьшает чувство подавленности и угнетенности на 24 процента.

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На основании полученных данных ученые выбрали диету, которая в большей степени соответствует необходимому для борьбы с депрессией рациону. В частности, исследователи рекомендуют средиземноморскую диету, основой которой являются фрукты, овощи и рыба, а также оливки и злаки.