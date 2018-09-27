Зловещее предсказание Ньютона расшифровано: он вычислил дату конца света

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Спустя сорок лет историкам удалось расшифровать письма физика Исаака Ньютона, в которых предсказана дата апокалипсиса. Об этом сообщает в своей работе австрийский астроном и научный блогер Флориан Фрайштеттер.

Ньютон, живший на рубеже XVII-XVIII веков, как и многие ученые его времени, интересовался многими областями знания. Он прославился как физик, но вместе с тем был и одним из самых выдающихся мистиков и много времени уделял исследованиям Библии.

Изучив огромное количество религиозных текстов, Ньютон увязал их с астрономическими наблюдениями и на этой основе вычислил вероятную дату конца света, скрытую в священном писании.

© REUTERS / Mario Anzuoni Илон Маск озаботился поставками огнеметов от "зомби-апокалипсиса"

Свои выводы ученый изложил в зашифрованных письмах под псевдонимом Иегова Санктус Унус, где рассказал о том, когда именно произойдет апокалипсис. По его подсчетам, новым началом станет 2060 год, когда человечество будет стерто с лица земли неизвестным катаклизмом или глобальной войной, а затем возродится для "нового начала".

Интересно, что похожий прогноз еще в 1973 году сделал компьютер, на котором запустили специально разработанную футурологическую программу World One. Электронно-вычислительная машина предсказала уничтожение человечества в 2040 году.

Флориан Фрайштеттер работал в Институте астрономии Венского университета, Астрофизическом институте (AIU) Университета имени Фридриха-Шиллера и Астрономическом вычислительном институте (ARI) Университета Рупрехт-Карлс Гейдельберг. В его диссертации рассматриваются вероятности столкновения околоземных астероидов с планетами внутренней солнечной системы.