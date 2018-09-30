К Земле несется огромный астероид: возможно ли столкновение

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с лондонский Биг-Бен.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1 длиной примерно от 70 до 160 метров, пишет РИА Новости.

© Fotolia / Vadimsadovski В небе над Африкой взорвался астероид, его сняли на видео

Астероид впервые обнаружили 19 сентября. НАСА внесло его в список околоземных объектов.

Как отмечает издание Daily Express, по своим размерам астероид может превосходить высоту Биг-Бена или колеса обозрения в Лондоне.

Скорость движения SP1 оценена в 60 тысяч километров в час. Ожидается, что наибольшее сближение с Землей наступит третьего октября — 0,03926 астрономических единиц, или 5,87 миллиона километров. Это более чем в 15 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Несмотря на то, что это расстояние может показаться крайне большим, в случае, если астероид все же столкнется с Землей, то последствия могут быть катастрофические, отмечает издание.

В конце августа астрономы предупреждали о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса.

Ранее в НАСА заявляли, что в ближайшее столетие вероятность столкновения с Землей какого-либо из известных астероидов практически нулевая.

Опасности не представляет

Астероид SP1 Земле не угрожает, так как пройдет почти в шести миллионах километров от планеты, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, приближение такого небесного тела представляет собой "рядовое событие".

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"На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь", — сказал ученый.

Шустов добавил, что подобные космические тела время от времени пролетают мимо Земли. Информирование общественности о подобных событиях он назвал "информационными семечками" для развлечения людей.

Астроном отметил, что если тело приближается к Земле на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно. "А если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие", — добавил он, напомнив, что на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело — Луна.