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Антарктида

Таинственные развалины в Антарктиде обнаружены на фото NASA с орбиты Земли

© Sputnik / В. Чистяков
Наука и технологии
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Руины исчезнувшей цивилизации или заброшенная секретная база — на картах Google Earth исследователи открывают все новые загадочные объекты.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Антарктида, покрытая вечными снегами, — это ледяная пустыня, где жизнь теплится лишь вдоль берегов. Материк на южном полюсе Земли все еще плохо изучен, несмотря на работу десятков экспедиций за последние сто лет. 

Поэтому абсолютно непонятно, откуда взялся целый комплекс странных объектов, обнаруженный исследователями далеко от побережья, в самом сердце "белого ада".

Открытие сделали активисты, которые исследуют поверхность земли с помощью приложения Google Earth — оно объединяет миллионы снимков Земли, сделанных из космоса. Изучая пространства Антарктиды, один из активистов внезапно наткнулся на необъяснимое. 

На панораме, снятой спутником NASA, виден огромный объект размерами 45 на 22 метра, который погребен под слоем снега. Рядом с ним — около десятка небольших объектов, которые расположены строгими рядами. Исследователи теряются в догадках, что это может быть.

Вы можете своими глазами увидеть загадочные руины, перейдя на сайт Google Earth по этой ссылке, или посмотрев видео.

"Это не похоже на современные постройки, — пишет один из комментаторов на специализированном научном форуме. — Больше всего это напоминает заброшенную военную базу, где рядами стоят ангары или ракетные установки. Но никакой военной базы в Антарктиде никогда не было и быть не может. Тем более, что там все занесено снегом и покрыто льдом, постройки брошены много лет назад".

Другой комментатор предположил, что на фото попали останки построек, которые были воздвигнуты миллионы лет назад, до великих оледенений, когда Антарктида еще была зеленым континентом.

"Неизвестно, сколько тысячелетий прошло с момента, когда была воздвигнута эта постройка. Неудивительно, что раньше этих строений никто не заметил, в этом регионе Антарктиды не было экспедиций, и даже если бы и были — никто не может знать, что еще скрывается на тысячах квадратных километров снежной пустыни", — написал он.

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Теги:
загадочный феномен, Google Планета Земля, Антарктида, Наука и технологии
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